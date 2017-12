Goianos tentam vaga no Aberto de SP Os goianos Ronaldo Carvalho e Alessandro Camarço disputam nesta sexta-feira, às 11 horas, a final do pré-qualifying do Aberto de São Paulo ? Troféu Mário Covas, no Parque Villa-Lobos. Ronaldo venceu Rafael Fontes, por 7/5 e 6/3; e Alessandro bateu Otávio Rovati, por 7/5 e 6/4. O vencedor garante vaga para a chave principal do torneio, que começa na segunda-feira. O holandês Fred Hemmes e o canadense Frederic Niemeyer já treinam no Villa-Lobos. Até amanhã, devem chegar os brasileiros Alexandre Simoni, Flávio Saretta, Ricardo Mello e Thiago Alves.