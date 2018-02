González atropela Nadal e vai às semifinais na Austrália O espanhol Rafael Nadal, um dos favoritos ao título do Aberto da Austrália, foi surpreendido nesta quarta-feira e derrotado pelo chileno Fernando González, número nove do ranking mundial, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/3, no fechamento das quartas-de-final. Bicampeão de Roland Garros, Nadal não conseguiu resistir ao forte saque do rival. Em toda a partida, que teve 2h04 de duração, González conseguiu 10 aces. Mesmo com a eliminação, o espanhol deve somar mais alguns pontos no próximo ranking, já que esta foi a sua melhor participação na Austrália. Com sete títulos na carreira, González, de 26 anos, se encontra num bom estado físico e tem suportado o forte calor australiano. Em seis participações na Austrália, esta é a primeira vez que ele alcança as semifinais. O adversário de González será o alemão Tommy Haas, que também surpreendeu ao derrotar o russo Nikolay Davydenko, número três do mundo, por 3 sets a 2, com parciais de 6/3, 2/6, 1/6, 6/1 e 7/5, em 3h19 de duelo. Davydenko chegou a desperdiçar um match point no quinto set, quando vencia por 5 a 4. A outra semifinal será disputada entre o suíço Roger Federer, número um do mundo, e o norte-americano Andy Roddick. Em 13 confrontos entre os tenistas, Federer conquistou 12 vitórias. No entanto, num torneio amistoso disputado no começo desse ano, Roddick conseguiu derrubar o suíço.