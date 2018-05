González bate Del Potro em jogo-exibição no Chile

O jogo-exibição foi realizada no Estádio Movistar Arena, na cidade de Santiago, diante de 8 mil torcedores. Pela vitória, conquistada após 1h24min de confronto, o tenista chileno embolsou US$ 10 mil.

Número cinco do mundo, Del Potro não resistiu à potente direita do rival e saiu derrotado ao levar uma quebra de saque em cada set. Com a vitória, o chileno, número 11 do ranking, devolveu a derrota sofrida para o argentino há duas semanas em outro jogo exibição.

Depois da vitória, González dedicará os últimos dias do ano ao tratamento do seu joelho direito. O tenista teve seguidos problemas no local durante esta temporada. Agora quer se recuperar totalmente para estar pronto para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2010.