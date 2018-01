González desiste e Guga avança Gustavo Kuerten finalmente teve um dia tranqüilo no Torneio de Acapulco, no México. Diante do chileno Fernando González, nesta quinta-feira, ele nem sequer precisou terminar a partida. Seu adversário, depois de perder o primeiro set por 6 a 4, desistiu do jogo por causa de dores no braço, dando a vaga na semifinal para o brasileiro. Com esta vitória, Guga já soma 110 pontos para o ranking mundial e, certamente, vai melhorar sua posição, atualmente em 28º lugar. Em busca da classificação para a final, o brasileiro desafia nesta sexta-feira o vencedor da partida entre o peruano Ivan Miranda e o argentino Mariano Zabaleta. O jogo diante de González se mostrava difícil e com altos e baixos. Guga chegou a abrir vantagem de 4 a 2, mas cedeu seu serviço. Já no meio do primeiro set, o tenista chileno pediu atendimento médico e depois, acabou desistindo da partida. Para Guga, uma vitória como esta em Acapulco foi um alívio. Afinal, nas duas primeiras rodadas, ele tinha passado por enormes dificuldades. No jogo de estréia, contra o francês Nicolas Coutelot, precisou salvar três match points para manter-se na competição. Depois, sofreu também diante do espanhol David Ferrer, em que saiu em desvantagem e precisou virar o placar.