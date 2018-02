González e 'armada argentina' são destaques em Viña del Mar

O ATP de Viña del Mar, no Chile, que acontece em janeiro, contará com a participação de cinco tenistas que estão atualmente entre os 50 melhores do mundo, incluindo o ídolo local Fernando González, informaram os organizadores nesta quinta-feira. O torneio da Associação dos Tenistas Profissionais, que acontece entre 28 de janeiro e 3 de fevereiro de 2008 no balneário chileno, repartirá 462 mil dólares em premiação. Além de González, atual sétimo do mundo, os outros destaques da competição serão os argentinos Juan Ignacio Chela (20), Juan Mónaco (23), Agustín Calleri (42) e o espanhol Fernando Verdasco (26). O argentino Guillermo Canas, 15o do mundo, está inscrito na competição, apesar de uma contusão que ameaça sua participação. "Fernando é um dos tenistas mais importantes em quase qualquer campeonato que esteja. Seu ranking de 7o do mundo é um grande atrativo, e é uma sorte podermos contar com ele", disse o diretor da competição, Jaime Fillol. O ATP de Viña del Mar ainda aguarda a confirmação do espanhol Tommy Robredo, número 10 do ranking mundial, cuja participação depende de seu papel no Aberto da Austrália, que acaba pouco antes do início do torneio chileno. (Por Claudio Cerda)