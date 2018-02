Gonzalez e Baghdatis na final na Suíça Fernando Gonzalez, do Chile, e Marcos Baghdatis, do Chipre, vão fazer a final do Torneio da Basiléia, na Suíça, que distribui 850 mil euros em prêmios. Neste sábado, os dois tenistas ganharam seus jogos na semifinal e agora vão decidir o título no domingo. Baghdatis surpreendeu e derrotou o argentino David Nalbandian, que era cabeça-de-chave número 2 do torneio, por 6/2 e 7/6 (7/3). Já Gonzalez venceu o eslovaco Dominik Hrbaty também por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.