Gonzalez e Calleri na final na Holanda O tenista chileno Fernando Gonzalez e o argentino Agustin Calleri irão fazer a final do Torneio de Amersfoort, na Holanda, que distribui prêmios de US$ 456 mil. Na semifinal deste sábado, Fernando Gonzalez, que é cabeça-de-chave número 2 do torneio, derrotou o espanhol David Sanchez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Já Agustin Calleri passou pelo checo Ivo Minar também por 2 a 0, com duplo 6/4.