González elimina Carlos Moyá na Áustria O chileno Fernando González, cabeça-de-chave número 6, derrotou, nesta quinta-feira, o espanhol Carlos Moyá por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 7/5 - e avançou às quartas-de-final do ATP de Viena, na Áustria. Outro espanhol teve mais sorte - Juan Carlos Ferrero bateu o equatoriano Nicolas Lapentti com um duplo 6/4. Na Suécia, o belga Olivier Rochus passou pelo francês Julien Benneteau por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/2 - e o tailandês Paradorn Srichaphan ganhou do alemão Alexander Waske também por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Em Moscou, o russo Mikhail Youzhny, cabeça número 3, superou o norte-americano Paul Goldstein por 2 sets a 1 - parciais de 7/5, 4/6 e 6/3 - e se garantiu nas quartas-de-final. Outro russo, Dmitry Tursunov, também se classificou ao bater o italiano Filippo Volandri por 2 a 0 - 6/1 e 7/6 (8/6).