González supera Hewitt e avança no Aberto da Austrália Mesmo jogando sob uma forte pressão da torcida australiana, o tenista chileno Fernando González, cabeça-de-chave número 10, superou o anfitrião Lleyton Hewitt por 3 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/2, 5/7 e 6/4, e avançou às oitavas-de-final do Aberto da Austrália, que está sendo disputado na cidade de Melbourne. Atuando com agressividade, o jogador sul-americano terminou o confronto com 62 winners (bolas indefensáveis). Ele foi superior ao australiano durante quase toda a partida, perdendo a concentração apenas no terceiro set, vencido por Hewitt. Mas na parcial seguinte, o número nove do ranking de entradas da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) voltou a impor o seu ritmo e fechou o jogo para a infelicidade da torcida australiana. Na próxima rodada, González vai encarar o norte-americano James Blake, que passou pelo compatriota Robby Ginepri por 3 a 0, parciais de 7/6 (9/7), 7/5 e 6/2. O histórico entre os dois tenistas é bem equilibrado, pois cada um venceu três vezes nos seis confrontos entre eles. O chileno, no entanto, ganhou os três últimos encontros. Num confronto que durou cerca de quatro horas, o argentino David Nalbandian sofreu para ganhar, de virada, do francês Sebastien Grosjean por 3 sets a 2, com parciais de 5/7, 4/6, 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1. O oitavo cabeça-de-chave vai enfrentar na próxima rodada o ganhador do duelo entre os alemães Florian Mayer e Tommy Haas. Já o espanhol Rafael Nadal, segunda cabeça-de-chave, que busca o seu primeiro título no Grand Slam da Oceania, também seguiu firme na competição ao derrotar com facilidade o suíço Stanislas Wawrinka por 3 sets a 0, com um triplo 6/2. Ele vai encarar nas oitavas o escocês Andy Murray, que passou pelo argentino Juan Ignacio Chela por 3 a 0 (6/3, 6/2 e 6/4). Em outro confronto, o russo Nikolay Davydenko, terceiro pré-classificado, segue sem perder um set no torneio ao ganhar do francês Fabrice Santoro por 3 a 0, parciais de 7/6 (7/1), 6/2 e 6/2. Ele buscará uma vaga nas quartas-de-final diante do ganhador da partida entre o seu compatriota Dmitry Tursunov e o checo Tomas Berdych. Confira os resultados da chave masculina do Aberto: David Nalbandian (ARG) venceu Sebastien Grosjean (FRA) - 5/7, 4/6, 7/6 (7/4), 6/4 e 6/1 Rafael Nadal (ESP) venceu Stanislas Wawrinka (SUI) - 6/2, 6/2 e 6/2 Nikolay Davydenko (RUS) venceu Fabrice Santoro (FRA) - 7/6 (7/1), 6/2 e 6/2 James Blake (EUA) venceu Robby Ginepri (EUA) - 7/6 (9/7), 7/5 e 6/2 Andy Murray (ESC) venceu Juan Ignacio Chela (ARG) - 6/3, 6/2 e 6/4 Fernando González (CHI) venceu Lleyton Hewitt (AUS) - 6/2, 6/2, 5/7 e 6/4