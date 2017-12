Gonzalez vence e classifica Davydenko O tenista chileno Fernando Gonzalez derrotou o argentino Mariano Puerta nesta quarta-feira em partida válida pela segunda rodada do Grupo Ouro da Masters Cup - torneio que reúne os oito melhores da temporada. Gonzalez - que entrou no torneio substituindo o contundido André Agassi - venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/0. Puerta, que substituia o espanhol Rafael Nadal, também contundido, está eliminado. Quem comemorou o resultado foi o russo Nikolay Davydenko que, assim, garantiu sua classificação para as semifinais por antecipação. Na abertura da rodada, nesta quarta-feira, o russo derrotou o argentino Gaston Gaudio por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4. No Grupo Vermelho - cuja rodada foi realizada ontem - a liderança é do suíço Roger Federer, seguido do croata Ivan Ljubicic, David Nalbandian e Guillermo Coria. Os dois primeiros classificados de cada grupo disputam a semifinal.