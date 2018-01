González x Acasuso: final de Palermo O chileno Fernando González e o argentino José Acasuso vão fazer neste domingo, a final do Torneio de Palermo, na Itália. González garantiu sua vaga ao derrotar o checo Bohdan Ulihrach por dois sets a zero (6/1 e 6/2). O argentino, por sua vez, passou pelo chileno Marcelo Ríos, ao vencer a partida também em dois sets: 6/4 e 6/4. Fernando González não perdeu nenhum set em Palermo e acumula 13 vitórias nos últimos 16 jogos. Antes da final em Palermo ele havia chegado às semifinais em Cincinnati e às quartas-de-final no US Open. Acasuso, e apenas 19 anos, também faz boa temporada. Venceu o torneio de Sopot (Polônia) e chegou à final em Bucareste.