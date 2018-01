Görges bate campeã olímpica e Bia Haddad pega Radwanska nesta terça em Auckland

A estreia vitoriosa da alemã Julia Görges foi o principal destaque do primeiro dia de jogos da chave principal do Torneio de Auckland. Nesta segunda-feira, a número 14 do mundo avançou no evento neozelandês ao derrotar a porto-riquenha Monica Puig, a 57ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/2.

Após passar pela campeã olímpica nos Jogos do Rio, em 2016, Görges agora espera a definição da sua adversária nas oitavas de final em Auckland. A segunda cabeça de chave terá pela frente a vencedora do duelo entre a eslovaca Viktória Kuzmová e a neozelandesa Jade Lewis.

Nos outros jogos desta segunda em Auckland, a taiwanesa Su-Wei Hsieh, a croata Petra Martic e a belga Kirsten Flipkens triunfaram e avançaram às oitavas de final do evento que foi vencido em 2017 pela norte-americana Lauren Davis e tem a dinamarquesa Caroline Wozniacki como principal candidata ao título desta edição.

Na madrugada de segunda para terça-feira (no horário de Brasília), Beatriz Haddad Maia fará a sua estreia em Auckland. A brasileira e número 71 do mundo vai encarar a polonesa Agnieszka Radwanska, a 28ª colocada no ranking da WTA. Bia nunca enfrentou a ex-número 2 do mundo.

"Estou muito animada para começar 2018 aqui em Auckland, um torneio lindo!", afirmou. "Estou pronta para estrear, sabendo dos meus objetivos que tenho em quadra e mantendo a cabeça firme", completou a brasileira, que também jogará o Torneio de Hobart na sua preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começará em 15 de janeiro em Melbourne.