Grã-Bretanha conta com 'zebra' para fazer 2 a 0 nos EUA na Davis

A Grã-Bretanha está com um pé nas quartas de final do Grupo Mundial da Copa Davis. Nesta sexta-feira, o país abriu 2 a 0 no confronto diante dos Estados Unidos, pela primeira rodada, para delírio da torcida em Glasgow. No primeiro jogo do dia, Andy Murray passou por Donald Young. No segundo, James Ward surpreendeu John Isner em uma longa batalha de quase cinco horas.

Grande favorito, Murray, número 5 do mundo, precisou de somente 1h58 para superar Donald Young, 47.º do ranking, por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 6/1, 4/6 e 6/2. Foram 10 aces e sete quebras para o britânico, que teve um apagão no terceiro set, mas, no geral, não enfrentou grandes dificuldades.

No segundo jogo do dia, no entanto, o que se viu foi uma batalha de 4h56min. Número 111 do mundo, Ward mostrou muita garra em quadra e, apoiado pela torcida, fez 3 sets a 2 no favorito Isner, 20.º do ranking, de virada, com parciais de 6/7 (4/7), 5/7, 6/3, 7/6 (7/3) e incríveis 15/13. Com a vantagem, os britânicos precisam somente de mais uma vitória para irem às quartas de final, e isso pode acontecer já neste sábado, na partida de duplas. Dominic Inglot e Jamie Murray terão pela frente os irmãos Mike e Bob Bryan. Em caso de vitória dos Estados Unidos, o duelo continua no domingo com as últimas partidas de simples. SÉRVIA X CROÁCIA

A Sérvia também abriu 2 a 0 diante da Croácia nesta sexta, em casa. Depois da vitória tranquila de Novak Djokovic sobre Mate Delic, Viktor Troicki surpreendeu o jovem Borna Coric, de 18 anos, de virada, por 3 sets a 2: 4/6, 1/6, 6/3, 6/2 e 6/1. O duelo pode terminar no sábado, quando os croatas Viktor Troicki e Nenad Zimonjic pegam Franko Skugor e Marin Draganja no jogo de duplas. ALEMANHA X FRANÇA

Quem também já abriu 2 a 0 foi a França, mesmo atuando em Frakfurt diante da Alemanha. No primeiro jogo do dia, Gilles Simon venceu a batalha de 4h24min diante de Jan-Lennard Struff por 3 sets a 2, com parciais de 7/6 (7/4), 2/6, 6/7 (1/7), 6/2 e 10/8. Depois, foi a vez de Gael Monfils fazer 3 a 0 contra Philipp Kohlschreiber: 6/4, 7/5 e 7/6 (7/4). No sábado, Julien Benneteau e Nicolas Mahut podem fechar o confronto no jogo contra Benjamin Becker e Andre Begemann. BÉLGICA X SUÍÇA

Desfalcada de Roger Federer e Stan Wawrinka, a Suíça está empatando em 1 a 1 com a Bélgica, em Liège. Os suíços até largaram na frente com o triunfo de Henri Laaksonen sobre Ruben Bemelmans por 3 sets a 2, com parciais de 1/6, 6/7 (6/8), 6/4, 6/0 e 6/2. Mas os belgas empataram com Steve Darcis, que fez 3 a 0 em Michael Lammer: 6/3, 6/1 e 6/3. CASAQUISTÃO X ITÁLIA

Casaquistão e Itália também estão empatados em 1 a 1, no confronto que está sendo realizado em Astana. Donos da casa, os casaques saíram em vantagem com Mikhail Kukushkin, que bateu Simone Bolelli por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6), 6/1 e 6/2, mas Andreas Seppi deixou tudo igual ao fazer 3 sets a 1 em Andrey Golubev: 6/3, 6/3, 6/7 (5/7) e 6/2. REPÚBLICA CHECA X AUSTRÁLIA

Já a Austrália deu um grande passou para se classificar ao fazer 2 a 0 na República Checa mesmo atuando Ostrava. Thanasi Kokkinakis venceu Lukas Rosol por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 2/6, 7/5, 7/5 e 6/3. Depois, Bernard Tomic passou por Jiri Vesely em sets diretos: 6/4, 6/3 e 7/6 (7/5). Samuel Groth e Lleyton Hewitt fecharão o duelo se vencerem Jan Mertl e Adam Pavlasek no sábado.