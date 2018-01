Graf e Agassi complementam nome da filha Primeiramente ela iria se chamar apenas Jaz, mas os pais Steffi Graf e Andre Agassi, ícones do tênis mundial, decidiram em comum acordo mudar o nome da pequena garota nascida na segunda-feira para Jaz Elle. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela porta-voz da ex-tenista alemã. Segundo nota divulgada à imprensa, o complemento Elle é uma combinação de nomes. ?El?, diminutivo de Elisabeth, nome da mãe de Agassi, e a sílaba ?le?, do segundo nome da mãe de Steffi, Heidi Else, só que invertido. O nome Jaz ?não tem nenhum significado?, garante a assessoria. O casal já tem um filho, Jaden Gil, que completa dois anos neste mês de outubro.