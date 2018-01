Grande dia para os EUA no US Open O tênis norte-americano teve um grande dia neste sábado no US Open, com as vitorias de James Blake, que surpreendeu o espanhol Rafael Nadal por 6/4, 4/6, 6/3 e 6/1, e a sensacional virada do veterano Andre Agassi, que superou o talento de checo Tomas Berdych por 3/6, 6/1, 6/4 e 7/6 (7/2). Neste domingo, emoções garantidas com o encontro das irmãs Venus e Serena Williams, enquanto Maria Sharapova desafia a indiana Sania Mirza. A vitoria mais festejada pela torcida foi mesmo de Andre Agassi. O tenista de 35 anos torna-se um dos maiores vencedores do US Open. Em 20 participações, ganhou 74 partidas, superando a marca de outra legenda, o checo naturalizado norte-americano Ivan Lendl. Para Agassi, o resultado mantém as esperanças de conquistar mais um titulo importante na carreira, o que poderia até mesmo significar uma despedida com todas as honras. Enquanto isso, James Blake aproveitou sua boa fase. Foi campeão semana passada em New Heaven, e eliminou o cabeça de chave número dois, o espanhol Rafael Nadal, que já vinha sofrendo no torneio. Campeão de Roland Garros, Nadal esteve mal nos outros torneios do Grand Slam. Perdeu nas oitavas-de-final na Austrália e na segunda rodada em Wimbledon.