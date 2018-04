Granollers vence Monaco e conquista título em Valência O espanhol Marcel Granollers venceu o argentino Juan Monaco por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 7/6 (7/3), neste domingo, e conquistou o título do Torneio de Valência. O tenista, que surpreendeu ao eliminar o argentino Juan Martín del Potro em uma das semifinais, ganhou assim o seu terceiro troféu no circuito principal da ATP.