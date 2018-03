Gravidez impede volta de Graf às quadras A gravidez do segundo filho impedirá a volta às quadras da alemã Steffi Graf. Após ter feito uma aposta com seu marido, o norte-americano Andre Agassi, de que jogaria a chave de duplas mistas com ele em Roland Garros caso ele fosse campeão do Aberto da Austrália - o que acabou acontecendo em janeiro passado -, ela teve de desistir do desafio por já estar no terceiro mês da gravidez. Graf, uma das maiores tenistas da história, e Agassi, atual número 1 do ranking mundial, estão casados desde outubro de 2001. Eles também já têm um filho, Jaden Gil. Agora, enquanto Agassi se preparava para a disputa de Roland Garros, a partir de segunda-feira, veio a justificativa do casal para que Graf não cumprisse a promessa feita no começo do ano. ?Quando anunciei o desafio de jogar duplas mistas de Roland Garros com Steffi eu ainda não sabia da novidade (a gravidez)?, explicou Agassi. Assim, os fãs de Graf terão que esperar uma nova oportunidade para vê-la em ação.