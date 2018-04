Gripada, Sharapova desiste de jogar em Paris

O resfriado foi contraído pela musa russa de 23 anos durante a Fed Cup, no último final de semana, em Moscou, onde o seu país bateu a França por 3 a 2 no torneio mundial entre países do tênis feminino.

Sharapova estrearia direto na segunda rodada em Paris contra a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, que estreou com vitória sobre a espanhola Carla Suarez Navarro por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/3.

"Ao ver o médico nesta manhã, eu recebi o seu conselho para me retirar do torneio e relutantemente eu tive que desistir. Eu fiz tudo que era possível para estar pronta para jogar, mas infelizmente não tenho condições para isso", lamentou Sharapova.

Com a desistência de Sharapova, Mattek-Sands se classificou automaticamente para as quartas de final, na quais terá pela frente a vencedora do confronto entre a alemã Andrea Petkovic, sexta cabeça de chave, e a eslovaca Kristina Kucova.