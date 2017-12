Gripe impede retorno de Serena às quadras O retorno da tenista norte-americana Serena Williams às quadras foi adiado mais uma vez. Afastada das competições desde sua vitória em Wimbledon, em julho do ano passado, em conseqüência de uma contusão no joelho, a ex-número 1 do mundo anunciou nesta sexta-feira que não vai mais participar do Torneio de Doha, por causa de uma forte gripe. "Estou realmente muito decepcionada em não poder jogar, mas estou gripada já há alguns dias e ainda não me recuperei 100%", disse a tenista de 22 anos. Serena seria a cabeça-de-chave número 2 do torneio, que começa na segunda-feira. ?A boa notícia é que me sinto muito bem do joelho e creio que estou muito perto de recuperar minha melhor forma?, acrescentou ela. A expectativa agora é a de que Serena participe do Torneo de Indian Wells, nos Estados Unidos, que começa no dia 8 de março.