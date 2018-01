Groesjean é eliminado em Marselha Terceiro cabeça-de-chave, o tenista francês Sebastien Grosjean foi eliminado nesta quinta-feira, na segunda rodada do Torneio de Marselha. Grosjean foi derrotado pelo eslovaco Karol Kucera por dois sets a zero, com parciais de 7/6 (4) e 6/1. Outro francês eliminado hoje foi Oliver Mutis, que perdeu para o eslovaco Dominik Hrbaty (ESL) em 6-3 e 6-4. Outros dois franceses, porém, se deram bem. Nicolas Escude venceu Mario Ancic (CRO) por dois a um (6-2, 3-6, 7-6 (10) e Rodolphe Cadart bateu o bielo-russo Max Mirnyi também em dois sets: 7/6 (5) e 6/2. O sueco Jonas Bjorkman, avançou para a terceira rodada ao derrotar o romeno Adrian Voinea por dois sets a um - 7-6 (6), 6-7 (6) e 6-3.