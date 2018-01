Grosjean, Agassi e Ferrero avançam Depois de eliminar com tranqüilidade o brasileiro Fernando Meligeni, o tenista francês Sebastien Grosjean teve um pouco mais de trabalho, mas fez outra vítima nesta quarta-feira pela segunda rodada do Aberto da Austrália. Ele derrotou o esloveno Karol Kucera por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/2), 2/6, 6/3 e 7/6 (7/1). Na próxima fase, Grosjean vai pegar o equatoriano Nicolas Lapentti, que eliminou o espanhol David Sanchez por 3 a 1. Já o norte-americano André Agassi continua invicto no torneio. Venceu mais uma vez por 3 sets a 0, desta vez de forma arrasadora. O adversário foi o sul-coreano Hyung-Taik Lee, que na semana passada ficou com o título do Torneio de Sydney. Em menos de 1h30, Agassi fez 6/1, 6/0 e 6/0. Agora o norte-americano pega o francês Nicolas Escude, que derrotou o belga Christophe Rochus por 3 a 1. O espanhol Juan Carlos Ferrero passou fácil pelo francês Jean-Ren Lisnard, por 3 sets a 0, parciais de 6/0, 6/4 e 6/2. Na próxima fase, Ferrero vai pegar o francês Fabrice Santoro, que não precisou jogar se quer 3 sets para eliminar o australiano Wayne Arthurs. Ele acabou abandonando a partida depois de ter perdido os dois primeiros sets. Duplas - Dois brasileiros foram eliminados na primeira fase do torneio de duplas nesta quarta. André Sá e o argentino Mariano Hood perderam para Mark Knowles, das Bahamas, e Daniel Nestor, do Canadá, por 2 sets a 0. O brasileiro Flavio Saretta e o belga Olivier Rochus foram eliminados pelo americano Devin Bowen e o australiano Ashley Fisher por 2 sets a 1. Outros resultados desta quarta: Alberto Costa (ESP) 3 x 1 Scott Draper (AUS) Guillermo Coria (ARG) 3 x 1 Guillermo Canas (ARG) Sargis Sargsian (ARM) 3 x 1 Gaston Gaudio (ARG) Wayne Ferreira (RSA) 3 x 0 Michel Kratochvil (SUI) Jarkko Nieminen (FIN) 3 x 2 Yevgeny Kafelnikov (RUS) Felix Mantilla (ESP) 3 x 2 Jan Michael Gambill (EUA)