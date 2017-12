Grosjean arrasa André Sá em Lyon O tenista brasileiro André Sá foi eliminado nesta quinta-feira na segunda rodada do Torneio de Lyon, na França, ao perder por 2 sets a zero, para o francês Sebastien Grosjean. As parciais não deixaram dúvida sobre a superioridade de Grosjean. No primeiro set, o francês venceu por 6/0. No segundo, fechou com 6/1. Na próxima rodada, Grosjean vai enfrentar o seu compatriota Arnaud Clement. "Hoje estava difícil. Não conseguia encaixar nenhum golpe enquanto que ele ditou o ritmo da partida. Infelizmente eu não tive como fazer nada?, disse o brasileiro.