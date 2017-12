Grosjean avança em Wimbledon O tenista francês Sebastien Grosjean não encontrou muita dificuldade em sua estréia no torneio de Wimbledon - o terceiro Grand Slam da temporada. Nono cabeça-de-chave, Grosjean venceu o suiço Michel Kratochvil por três sets a zero - parciais de 6-3, 6-3 e 6-4. O marroquino Hicham Arazi também estreou com vitória. Ele venceu o espanhol David Sanchez 7-6 (7-4), 6-2 e 6-3. A primeira rodada teve ainda os seguintes resultados: Jamie Delgado (ING) venceu Andrei Medvedev (UCR) 6-2, 6-4 e 7-5. Taylor Dent (EUA) venceu Sergi Brugera (ESP) por 6-0, 6-1 e 6-4. Até perto das 11 horas, a partida entre o brasileiro Fernando Meligeni e o argentino Guillermo Coria estava empatada em 1 set a 1.