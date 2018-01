Grosjean chega à final em Marselha O tenista francês Sebastien Grosjean se classificou para a final do Torneio de Marselha, que distribui US$ 500 mil em prêmios. Neste sábado, ele derrotou o bielorusso Max Mirnyi por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (9/7). Na outra semifinal, que acontece ainda hoje, o russo Yevgeny Kafelnikov e o suíço Roger Federer disputam uma vaga na decisão.