Grosjean derrota Kafelnikov em Sydney O tenista francês Sebastien Grosjean classificou-se para a final da Copa Masters de Tênis, disputada na cidade de Sydney, na Austrália, ao derrotar, na madrugada deste sábado, o russo Yevgeny Kafelnikov por 2 sets a 0, parciais de 6/4, 6/2. O francês de 23 anos de idade enfrentará, no próximo domingo, o vencedor do confronto entre o australiano Lleyton Hewitt e o espanhol Juan Carlos Ferrero. Hewitt, de 20 anos, ultrapassou o brasileiro Gustavo Kuerten como número um do ranking mundial após vencer, na última sexta-feira, seu compatriota Patrick Rafter, e tornou-se o mais jovem jogador da história a ocupar esse posto.