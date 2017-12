Grosjean é campeão na Rússia Sebastien Grosjean voltou a ganhar um título. Acabando com um longo jejum, o tenista francês foi campeão pela primeira vez na temporada, ao conquistar o Torneio de São Petersburgo, na Rússia, que distribuiu US$ 1 milhão em prêmios. Na final deste domingo, ele derrotou o russo Mikhail Youzhny por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. Com essa vitória na Rússia, Grosjean ganha confiança para tentar defender seu título, conquistado ano passado, no Masters Series de Paris Bercy, a partir desta segunda-feira.