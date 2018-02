Grosjean é eliminado em Miami O tenista francês Sebastien Grosjean, cabeça-de-chave número 11, foi eliminado nesta sexta-feira do Masters Series de Miami, torneio que distribui US$ 3,25 milhões em prêmios. Ele perdeu para o norte-americano Mardy Fish por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Em outros jogos disputados, o checo Radek Stepanek ganhou do russo Mikhail Youzny com um duplo 6/3 e o norte-americano Todd Martin passou pelo romeno Andrei Pavel, que abandonou o jogo no terceiro set.