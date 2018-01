Grosjean é eliminado em Roterdã O suiço Roger Federer confirmou sua boa fase e derrotou hoje o favorito Sebastien Grosjean, garantindo a classificação para as quartas-de-final do Torneio de Tênis Roterdã. Federer perdeu o primeiro set, mas reagiu e virou a partida até com certa facilidade. As parciais foram de 4/6, 6/3 e 6/4. Em outra partida das oitavas-de-final, o francês Nicolas Escude venceu o inglês Tim Henman. Quarto cabeça-de-chave e que na semana passada venceu o torneio de Copenhague, Henman foi derrotado por 2 sets a zero - parciais de 6/3 e 7/5.