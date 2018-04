Grosjean é eliminado logo na estréia O tenista francês Sebastien Grosjean, atual campeão do Masters Series de Paris e vice da Master Cup, foi derrotado nesta terça-feira por Paradorn Srichaphan, da Tailândia, por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/4, pelo Torneio Internacional de Sydney, que está servindo de prévia para o Aberto da Austrália, na semana que vem. Outros oitos jogos foram disputados em Sydney: Albert Portas (ESP) 2 x 0 Jacobo Diaz (ESP); Marcelo Rios (CHI) 2 x 1 Ivan Ljubicic (CRO); Guillermo Canas (ARG) 2 x 1 Ramon Delgado (PAR); Julien Boutter (FRA) 2 x 0 Thomas Johansson (SUE); Nicolas Escude (FRA) 2 x 0 Alberto Martin (ESP); Rainer Schuettler (ALE) 2 x 0 Nicolas Kiefer (ALE); Bohdan Ulihrach (RCH) 2 x 0 Nicolas Lapentti (EQU); Karol Kucera (ESL) 2 x 1 Fabrice Santoro (FRA). Pelo torneio feminino, as estrelas Serena Williams e Martina Hingis confirmaram o favoritismo e passaram para a próxima fase em Sydney. Williams bateu a russa Anna Kournikova por 2 a 1, parciais de 6/2, 4/6 e 6/3 e Hingis derrotou a americana Lisa Raymond por 2 a 0, com um duplo 6/1. Confira o resultados das outras partidas do torneio feminino: Henrieta Nagyova (ESL) 2 x 0 Arantxa Sanchez-Vicario (ESP); Sandrine Testud (FRA) 2 x 0 Tina Pisnik (ESV); Justine Henin (BEL) 2 x 0 Barbara Schett (AUT)