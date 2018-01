Grosjean e Mirnyi avançam na França O tenista francês Sebastien Grosjean e o bielorusso Max Mirnyi se classificaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Marselha, na França. Grosjean derrotou o eslovaco Karol Kucera por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Já Mirnyi eliminou o francês Julien Boutter por 6/2 e 6/3. Na outra semifinal do torneio, irão se enfrentar os ganhadores das partidas entre o russo Yevgeny Kafelnikov e o francês Cedric Pioline e entre os suíços Roger Federer e Michel Kratochvil, que jogam ainda hoje.