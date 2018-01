Grosjean e Novak vencem em Tóquio O tenista francês Sebastien Grosjean avançou à terceira rodada do torneio de Tóquio ao vencer nesta quarta-feira o croata Ivo Karlovic por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (10/8). No outro jogo de destaque, o checo Jiri Novak superou o alemão Bjorn Phau por 7-6 (7/2) e 6-2. E mais: o australiano Scott Draper bateu o norte-americano Eric Taino, o dinamarquês Kenneth Carlsen derrotou o japonês Goichi Motomura, o japonês Takao Suzuki ganhou do sul-africano Wesley Moddie, o norte-americano Robert Kendrick eliminou o compatriota Brian Vahaly e o francês Cyril Saulnier despachou o alemão Lars Burgsmuller. No feminino, a japonesa Ai Sugiyama ganhou em casa de sua compatriota Yuka Yoshida por 2 sets a 1, com parciais de 6-3, 3-6 e 7-6 (7/0), enquanto a húngara Aniko Karpos derrotou a suíça Emmanuelle Gagliardi, a espanhola Arantxa Parra venceu a japonesa Shinobu Asagoe, a norte-americana Jill Craybas superou a japonesa Rika Fujiwara e Claudine Schaul, de Luxemburgo, triunfou sobre a eslovaca Katarina Srebotnik.