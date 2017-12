Grosjean é o campeão em Paris O tenista francês Sebastien Grosjean derrotou o russo Yevgueny Kafelnikov por 3 sets a 1, neste domingo, e conquistou o título do Torneio Master Series de Paris. Grosjean precisou de 2 horas e 44 minutos para fechar a partida com parciais de 7-6 (7-3), 6-1, 6-7 (5-7) e 6-4. O torneio francês marca o encerramento da temporada regular da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). Agora, a expectativa é para o Master de Sydney, que reunirá a partir do dia 12 os oito melhores tenistas da temporada para definir quem é o campeão do ano. O brasileiro Gustavo Kuerten tentará o bicampeonato.