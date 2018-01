Grosjean é o outro finalista em Queen?s O tenista francês Sebastien Grosjean garantiu neste sábado uma vaga na final do Torneio de Queen?s, em Londres, na Inglaterra. Para isso, ele derrotou o inglês Tim Henman por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Seu adversário na decisão do título já estava definido. É o norte-americano Andy Roddick, que eliminou o também norte-americano Andre Agassi por 6/1, 6/7 (5/7) e 7/6 (8/6).