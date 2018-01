Grosjean e Rusedski ganham em Queen?s O tenista francês Sebastien Grosjean, cabeça-de-chave número 6 do Torneio de Queen?s, em Londres, derrotou nesta quarta-feira o suíço Michel Kratochvil por 2 sets a 0 (6/3 e 6/4). Outro que passou para a terceira rodada foi o inglês Greg Rusedski, que ganhou do marroquino Hicham Arazi com um duplo 6/4. Em outras partidas da rodada do torneio, que distribui US$ 800 mil em prêmios, o francês Cyril Saulnier ganhou do bielorusso Max Mirnyi por 7/6 (7/2) e 6/4, o norte-americano Taylor Dent derrotou o seu compatriota Cecil Mamiit por 6/4 e 6/4 e o francês Anthony Dupuis venceu o britânico Alex Bogdanovic por 3/6, 7/6 (8/6) e 7/6 (11/9).