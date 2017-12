Grosjean e Youzhni na final na Rússia O francês Sebastien Grosjean e o russo Mijai Youzhni se classificaram à final do torneio de São Petersburgo ao vencerem neste sábado o eslovaco Karol Kucera e o bielo-russo Vladimir Volchkov, respectivamente. Grosjean garantiu vaga na decisão ao derrotar o adversário, com tranqüilidade, por 6-3 e 6-2, enquanto Youzhni passou pelo rival por 6-4 e 6-3. A competição distribui US$ 650 mil em prêmios, além de pontos para o ranking mundial da ATP.