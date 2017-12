Grosjean elimina Agassi no Masters Três dos quatro semifinalistas do Masters Cup de Sydney já estão definidos. Pelo grupo John Newcombe, o australiano Lleyton Hewitt ficou com a primeira colocação e o francês Sebastien Grosjean garantiu a segunda vaga. Na chave Ken Rosewall, o russo Yevgeny Kafelnikov se classificou e enfrentará Grosjean nas semifinal de sábado, enquanto Hewitt espera pelo vencedor do jogo entre o espanhol Juan Carlos Ferrero e o croata Goran Ivanisevic, nesta sexta-feira, para saber quem será seu adversário. Além do brasileiro Gustavo Kuerten, outro favorito que perdeu nesta quinta-feira foi o norte-americano Andre Agassi. Ele foi derrotado pelo francês Sebastien Grosjean por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e também está eliminado do torneio. No Masters do ano passado, em Lisboa, Guga e Agassi disputaram a final e o brasileiro acabou tornando-se o campeão. Desta vez, em Sydney, os dois decepcionaram e não conseguiram nem passar para as semifinais, deixando o caminho aberto para o australiano Lleyton Hewitt se consagrar com o título e ainda terminar a temporada na liderança do ranking.