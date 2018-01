Grosjean elimina Hewitt em Queens O tenista francês Sebastien Grosjean garantiu vaga nas semifinais do Torneio de Queens, em Londres, nesta sexta-feira, ao eliminar, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, o australiano Lleyton Hewitt. O próximo adversário de Grosjean sai do confronto entre o britânico Tim Henman e o francês Anthony Dupuis.