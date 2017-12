Grosjean vai às semifinais em Madri O tenista francês Sebastien Grosjean garantiu nesta sexta-feira sua vaga nas semifinais do Master Series de Madri ao derrotar o argentino Augustin Calleri por dois sets a zero. As parciais foram de 6/3 e 7/6 (7-4). Calleri era o último representante latino-americano no torneio. As quartas-de-final têm outros confrontos interessantes nesta sexta-feira: O tailandês Paradorn Srichaphan contra o checo Jiri Novak. Andre Agassi pega o espanhol Juan Carlos Ferrero e o francês Fabrice Santoro enfrenta o suíço Roger Federer.