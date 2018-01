Grosjean vence e avança em Roterdã O tenista francês Sebastien Grosjean, cabeça-de-chave número 7, confirmou o favoritismo e derrotou o italiano Gianluca Pozzi por dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4 e avançou para a segunda rodada do Torneio de Roterdã. O outro francês do torneio, Fabrice Santoro, no entanto, não teve a mesma sorte. Santoro foi eliminado ao ser derrotado pelo holandês Raemon Sluiter, em dois sets a um - 3/6, 6/1 e 6/3. Cabeça-de-chave número 4, o inglês Tim Henman teve dificuldades, mas passou pelo alemão Jens Knippschild (4/6, 6/3 e 6/4). A primeira rodada teve ainda a vitória do suiço Roger Federer sobre o austríaco Andrew Ilie - 7/6 (5) e 6/1.