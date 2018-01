Grosjean vence e França abre 2 a 0 A França deu um grande passo nesta sexta-feira para chegar à final do Grupo Mundial da Copa Davis. Jogando em casa, a equipe francesa abriu 2 a 0 no primeiro dia do confronto contra os Estados Unidos. Depois da vitória de Arnaud Clement sobre Andy Roddick (3 a 1), Sebastien Grosjean também foi bem e venceu James Blake, também em quatro sets. As parciais foram de 6/4, 6/1, 6/7 (7-9) e 7/5. Neste sábado acontece o jogo de duplas, quando Fabrice Santoro e Mickael Llodra enfrentam Mardy Fish eTodd Martin. Se a dupla francesa vencer, as duas partida de simples previstas para domingo se transformam em simples amistosos.