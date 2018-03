Grosjean vence e vai pegar Philippoussis O tenista francês Sebastien Grosjean se classificou nesta quinta-feira para as semifinais do Torneio de Wimbledon, ao derrotar o britânico Tim Henman por 3 sets 1. As parciais foram de 7-6 (10/8), 3-6, 6-3 e 6-4. Na semifinal, Grosjean vai enfrentar o australiano Mark Philippoussis, que derrotou o alemão Alexander Popp em cinco sets: 4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 8-6.