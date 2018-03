Grosjean vence Ferrero em Wimbledon O tenista espanhol Juan Carlos Ferrero perdeu a oportunidade de alcançar o número 1 do ranking mundial da ATP ao ser eliminado pelo francês Sebastien Grosjean por 3 sets a 1, com parciais de 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) e 7-6 (7/3), em jogo reiniciado nesta terça-feira, após paralisação no jogo de ontem por falta de luz natural. Para chegar ao topo da lista, Ferrero precisava chegar às semifinais. Na próxima fase, Grosjean vai enfrentar o inglês Tim Henmam.