Grosjean vence na estréia em Lyon O tenista francês Sebastien Grosjean garantiu nesta terça-feira sua vaga na segunda rodada do Torneio de Lyon, ao derrotar seu compatriota Cedrid Pioline por dois sets a um. As parciais foram de 6/1, 5/7 e 6/1. No outro duelo entre franceses, Arnaud Clement venceu Julien Benneteau (6/4 e 6/2). O suíco Marc Rosset também venceu na estréia em Lyon, ao derrrotar o romeno Adrian Voinea num duplo 6/4. Este também foi o placar da vitória do dinamarquês Kristian Pless sobre o espanhol David Sánchez.