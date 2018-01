Grupo Mundial da Davis tem sedes dos confrontos da 1ª rodada de 2016 confirmadas A Federação Internacional de Tênis (ITF, na sigla em inglês) confirmou oficialmente nesta quarta-feira as sedes dos confrontos da primeira rodada do Grupo Mundial da Copa Davis de 2016, marcado para acontecer entre os dias 4 e 6 de março. Atual campeã da competição, após encerrar um jejum de 79 anos sem títulos do torneio entre países do tênis masculino, a Grã-Bretanha de Andy Murray abrirá a sua campanha contra o Japão, em casa, na Barclaycard Arena, na cidade de Birmingham, na Inglaterra.