Grupos articulam sucessão de Nastás Constrangidos com a situação do Brasil na Copa Davis, dirigentes de federações estaduais de tênis reunidos na capital federal iniciaram as articulações para apresentar um nome à sucessão do presidente da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), Nelson Nastás. As federações estão divididas. As entidades do Norte, Nordeste (à exceção do Amazonas, Alagoas e Ceará), além de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais discutem uma chapa "independente". Já as demais federações lideradas por Santa Catarina, terra do tenista Gustavo Kuerten, estão em guerra contra Nastás. "Tentamos o consenso, mas não foi possível", disse o presidente da federação mineira, Miguel Bechara, um dos pré-candidatos ao comando da CBT. Outro nome em discussão nos bastidores da Davis é do empresário de Brasília José Farani, dono do resort onde está sendo realizada a competição. Ricardo Farani, um dos filhos do empresário, disse que o nome do seu pai foi cogitado pela "experiência" no esporte. José Farani está se recuperando de uma cirurgia para colocar uma ponte de safena. Um jantar do grupo que reúne as entidades do Norte e Nordeste estava previsto para ocorrer nesta sexta-feira, num restaurante do resort. O presidente da federação maranhense, César Ricardo Costa Dias, disse, no entanto, que o sucessor de Nastás deve sair da lista dos presidentes de federações. Ele ressaltou que o grupo "Compromisso com o tênis brasileiro", que reúne as entidades do Norte e Nordeste, não está ligado a Nastás. "Queremos deixar bem claro que estamos aqui para prestigiar o evento da Davis, nosso grupo não é de situação", disse. Já Miguel Bechara afirmou que o grupo só não aceita compor com o movimento catarinense, que acusou a atual diretoria da CBT de irregularidades. "Não podemos apoiar um movimento que deteriorou a imagem do nosso tênis." Eles reclamaram da federação de Brasília, sede da Davis, que não os teria recepcionado. A entidade é ligada ao grupo de oposição a Nastás. Também não faltaram críticas a Guga. "Ele (Guga) poderia disputar a Copa Davis e, diante da mídia, dizer que é contra isso ou aquilo", criticou Miguel Bechara. Em entrevista nesta sexta-feira, o capitão do Brasil na Davis, Carlos Alberto Kirmayr, disse que espera uma reação dos jogadores brasileiros neste sábado. Ele avaliou que Ronaldo Carvalho, derrotado nesta sexta-feira pelo peruano Ivan Miranda, fez um jogo de "alto nível", apesar das dificuldades físicas. Kirmayr descarta um rebaixamento do Brasil no torneio. "Agora, nós somos obrigados a vencer o jogo de duplas", disse. "O Brasil continua com chances na competição."