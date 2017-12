Guarujá recebe fase do Brasil Open Começa nesta segunda feira o classificatório nacional do Brasil Open. Os jogos - que definirão uma vaga na chave principal do torneio na Costa do Sauípe - serão disputados numa quadra de saibro no Casa Grande Hotel, no Guarujá. Estão na briga pela classificação jogadores como Ricardo Mello, número três do Brasil, Alexandre Simoni, Franco Ferreiro, Júlio Silva, entre outros.