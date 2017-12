Guerra de vaidades no time russo A Rússia inicia neste sábado a decisão da Fed Cup de diante da França, em Moscou, num clima de ´guerra de vaidades´. A principal jogadora da equipe, Anastasia Myskina, a campeã de Roland Garros, ameaça deixar o time se Maria Sharapova for convocada para jogar no próximo ano. "Se ela (Sharapova) entrar no time eu saio", garantiu Myskina. "Não quero estar ao lado deste tipo de gente". A briga toda é, na verdade, com o pai de Maria Sharapova, Yuri, que é também o treinador da campeã de Wimbledon. Nas semifinais do Masters Feminino, em Los Angeles, Yuri exagerou nos gritos e provocações. Ao final de partida, Myskina ficou muito irritada e iniciou um complô para isolar Sharapova do grupo. Nestas finais, ela não joga. Está de férias. Por isso, a responsabilidade de conquista do título está nas mãos de Svetlana Kuznetsova que abre o confronto com a França diante de Nathalie Dechy. Logo a seguir, Myskina joga com Tatiana Golovin. No domingo, Myskina enfrenta Dechy e Kuznetsova joga com Golovin, e a seguir haverá a partida de duplas com Elena Likotseva e Vera Zvonarova diante de Marion Bartoli e Emilie Loit. Independente do resultado, o chefão da federação russa, Shamil Tarpischev garantiu: "Se Maria Sharaova estiver num bom ranking no ano que vem será convocada. A briga não é com ela, e sim com seu pai."