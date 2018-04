Guga: 1ª rodada na Austrália preocupa O tenista brasileiro Gustavo Kuerten está preocupado em saber qual será seu primeiro adversário na primeira rodada do Aberto da Austrália. O sorteio das chaves dos 128 jogadores será nesta sexta-feira. "Quero estar atento à primeira rodada, ver quem vou enfrentar e treinar para conseguir um bom resultado", definiu Guga. Este ano, pela primeira vez na história do Aberto da Austrália a competição terá 32 cabeças-de-chave, no lugar dos 16 usados anteriormente. Esta é uma nova regra a ser seguida por todos os torneios do Grand Slam. Os organizadores do Aberto da Austrália não inventaram fórmulas mágicas para definir seus cabeças-de-chave do torneio de 2002. E como decidiram seguir o ranking, não houve surpresas na definição dos pré-classificados, com Gustavo Kuerten sendo confirmado como número 2. A lista, anunciada nesta quarta-feira, mostrou que o atual líder, Lleyton Hewitt, mesmo em recuperação de uma catapora, vai participar da competição. Ele será o primeiro australiano, desde Ken Rosewall, em 1976, a sair como principal pré-qualificado no torneio, que começa segunda-feira, em Melbourne Park. Como cabeça-de-chave número 2, Guga vai estar no mesmo lado do quadro do último campeão do Aberto da Austrália, o norte-americano Andre Agassi. Mas o tenista brasileiro não se mostrou preocupado com este fato, pois espera primeiro conseguir bons resultados nas primeiras rodadas. "Não tenho muita experiência na Austrália", disse Guga, que jamais passou da segunda rodada deste torneio. "Além disso, só poderia enfrentar o Agassi numa semifinal, ou mesmo o Lleyton Hewitt seria só numa final." Em ação - O tênis brasileiro já vai estar em ação nesta quinta-feira no Aberto da Austrália, com quatro jogadores disputando o qualifying, com chave de 128 jogadores, sendo que os 16 melhores ganham vaga na fase principal do torneio. Em busca da classificação, Daniel Melo enfrentará o francês Oliveir Patiens, Francisco Costa joga com o checo Patrick Kralert, enquanto Marcos Daniel enfrentará o norte-americano Jeff Morrison. A única represente do tênis feminino brasileiro, Joana Cortez, estréia com a chinesa Su-Wei Hsieh.