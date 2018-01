Guga: 30º cabeça-de-chave em torneio O tenista brasileiro Gustavo Kuerten foi designado nesta quarta-feira como o 30º cabeça-de-chave para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2003, que começa dia 26. Guga, que disputa o torneio de Auckland, na Nova Zelândia, terá que bater os melhores tenistas do mundo se quiser conquistar seu primeiro título no ano. O australiano Lleyton Hewitt é o número 1 entre os cabeças-de-chave do masculino, enquanto no feminino foi confirmado o nome da norte-americana Serena Williams.