Guga abandona e Brasil vence por 3 a 2 O brasileiro Gustavo Kuerten sentiu dores no pé direito, neste domingo, e abandonou o jogo contra o uruguaio Pablo Cuevas após ter perdido o primeiro set por 7/6, com 7/5 no tie break. Com a desistência de Guga, o confronto entre Brasil e Uruguai, em Montevidéu, pelo Zonal II (Terceira Divisão) do Grupo Americano da Copa Davis, terminou em 3 a 2 para os brasileiros. No primeiro jogo deste domingo, o brasileiro Ricardo Mello havia garantido a vitória do Brasil com o triunfo sobre Marcel Felder por 3 sets a 1 - com parciais de 6/7 (5/7), 6/1, 6/3 e 6/2. Em 2006, o tênis brasileiro tentará a classificação para a elite mundial.